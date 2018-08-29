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В Германии демонтировали позолоченную статую Эрдогана

17:56
  • среда
  • 29 августа 2018

В немецком Висбадене демонтировали четырехметровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее установили в ночь на 28 августа в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale. Вскоре на ней появились несколько нецензурных надписей, дело дошло до стычек между сторонниками и противниками турецкого лидера. Власти города объяснили свое решение убрать фигуру неспособностью "обеспечить ее безопасность".

В администрации немецкого города Висбаден сообщили о решении демонтировать четырехметровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет ТАСС.

Подобные меры городские власти объяснили неспособностью "обеспечить безопасность" статуи. Минувшей ночью фигуру убрали с Площади германского единства в центре города при помощи крана. 

Установили монумент в ночь на 28 августа в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного скандальными инсталляциями. Многие фотографировались на фоне статуи с турецкими флагами, однако части жителей появление фигуры не пришлось по душе. Вскоре на статуе появились несколько нецензурных надписей, дело доходило даже до потасовок между сторонниками и противниками турецкого лидера.

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