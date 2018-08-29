В Кремле прокомментировали возможный выход Украины из Договора о дружбе

В Кремле считают неразумными действия украинских властей по разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Как отметил Дмитрий Песков, отношения двух государств находятся "в глубочайшем кризисе" и подобные шаги могут нанести дополнительный ущерб интересам народов стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинских властей разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Его слова приводит ТАСС.

"Даже в условиях этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что хотя перспектив нормализации в настоящее время не прослеживается, Москва никогда не была сторонницей свертывания отношений с Киевом, но последовательно выступает против действий украинских властей по ситуации в Донбассе.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина готова к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так как документ "давно стал анахронизмом". Согласно действующей норме, стороны должны решить вопрос пролонгирования или расторжения договора в октябре 2018 года.