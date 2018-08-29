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Мужчина с ножом напал на трех девушек в центре Петербурга

18:43
  • среда
  • 29 августа 2018

В центре Петербурга задержали вооруженного мужчину, который напал на трех девушек. Одну из пострадавших он ранил ножом на площади Тургенева, еще двоим неизвестный угрожал убийством неподалеку от площади Репина.

Мужчина, вооруженный ножом, напал на трех девушек в Петербурге. К настоящему моменту его удалось задержать, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Первое нападение произошло на площади Тургенева. Женщина получила непроникающее ножевое ранение. Ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Агрессивный мужчина также угрожал убийством двум девушкам неподалеку от площади Репина.

Как отметили в Росгвардии, при задержании подозреваемый попытался скрыться.

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