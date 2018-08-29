ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Итальянского футболиста дисквалифицировали за богохульство

19:02
  • среда
  • 29 августа 2018

Полузащитника итальянского клуба "Удинезе" Роландо Мандрагору дисквалифицировали на один матч за богохульство. Эксперты прочитали по губам его высказывания в ходе встречи с "Сампдорией" и определили, что он "оскорбил деву Марию" и "сравнил бога с собакой".

Дисциплинарный комитет итальянской футбольной лиги Серия А дисквалифицировал на один матч полузащитника клуба "Удинезе" Роландо Мандрагору за богохульство в матче с "Сампдорией". Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что богохульные высказывания футболиста определили по телевизионной картинке через чтение губ. Как уточнили в дисциплинарном комитете, Мандрагора "оскорбил деву Марию" и "сравнил бога с собакой".

Таким образом, полузащитник пропустит следующую игру своей команды с "Фиорентиной". 

Ранее сообщалось, что футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии в возрасте 29 лет. Причиной этого стала критика со стороны главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в адрес Озила за встречу последнего с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Полузащитник назвал произошедшее проявлением "расизма и неуважения".

Читайте также:
Главное сегодня
Роландо Мандрагора
Роландо Мандрагора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение