Итальянского футболиста дисквалифицировали за богохульство

Полузащитника итальянского клуба "Удинезе" Роландо Мандрагору дисквалифицировали на один матч за богохульство. Эксперты прочитали по губам его высказывания в ходе встречи с "Сампдорией" и определили, что он "оскорбил деву Марию" и "сравнил бога с собакой".
Дисциплинарный комитет итальянской футбольной лиги Серия А дисквалифицировал на один матч полузащитника клуба "Удинезе" Роландо Мандрагору за богохульство в матче с "Сампдорией". Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что богохульные высказывания футболиста определили по телевизионной картинке через чтение губ. Как уточнили в дисциплинарном комитете, Мандрагора "оскорбил деву Марию" и "сравнил бога с собакой".
Таким образом, полузащитник пропустит следующую игру своей команды с "Фиорентиной".
Ранее сообщалось, что футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии в возрасте 29 лет. Причиной этого стала критика со стороны главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя в адрес Озила за встречу последнего с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Полузащитник назвал произошедшее проявлением "расизма и неуважения".
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