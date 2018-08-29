В Москве завершено комплексное благоустройство Лесной улицы

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил результат благоустройства Лесной улицы. Он также пообщался с местными жителями. Те, в свою очередь, поблагодарили его за то, что улица вновь получила яркий облик.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил благоустройство Лесной улицы и близлежащих территорий в центре столицы и пообщался с местными жителями. Они поблагодарили его за преображение улиц, передает TVC.RU.

Новый яркий облик получили: Лесная улица, Миусский переулок, 1-я Миусская улица, 2-я Миусская улица, Миусская площадь, а также 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Лесные переулки.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, главной задачей благоустройства этой территории было формирование системы общественных центров и мест притяжения людей в пешей доступности от станций метро "Белорусская" и "Новослободская".

Как ожидается, одним из новых центров притяжения горожан станет Миусское трамвайное депо, в котором в скором времени будет открыт крупнейший в столице фуд-корт и ярмарка фермерских продуктов.

Благоустройство данного участка стало продолжением работ, начатых в прошлом году, когда были приведены в порядок 1-я Тверская-Ямская улица и площадь Тверской Заставы.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что после комплексного благоустройства Лесной улицы и прилегающих территорий появилась новая пешеходная зона в столице - это участок 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка.