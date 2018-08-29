Джордж Буш-младший стал почетным гражданином Вильнюса

Мэрия Вильнюса сделала Джорджа Буша-младшего почетным гражданином литовской столицы. Глава городской администрации Ремигиюс Шимашюс выразил надежду на то, что экс-президент США в скором времени лично приедет в город, чтобы получить полагающиеся ему регалии. В 2003 году Буш-младший в ходе своего визита в балтийскую республику заявил, что "каждый, кто изберет своим недругом Литву, станет недругом Америки".

Мэрия литовской столицы объявила Джорджа Буша-младшего, занимавшего пост президента Соединенных Штатов в 2001-2009 годах, почетным гражданином Вильнюса. Об этом пишет ТАСС.

"Президент США Джордж Буш был человеком, который своей деятельностью значительно способствовал тому, чего Литва достигла за последнее время", - заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, выразив при этом надежду, что сам Буш-младший в скором времени лично приедет в город, чтобы получить полагающиеся ему регалии.

В 2003 году Буш-младший в ходе своего визита в балтийскую республику заявил, что "каждый, кто изберет своим недругом Литву, станет недругом Америки". В столице эти слова увековечили памятной доской.

Всего в Вильнюсе в настоящее время 43 почетных гражданина. В их числе – бывший президент США Рональд Рейган, экс-президент Израиля Шимон Перес, лауреат Нобелевской премии по литературе польский поэт Чеслав Милош и музыкант Мстислав Ростропович.