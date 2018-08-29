Кандидаты в мэры Москвы ежедневно общаются с избирателями

Пятеро кандидатов на пост мэра Москвы продолжают свои агитационные кампании. Волонтеры штаба Сергея Собянина пообщались с представителями дачных поселков, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с избирателями района Марьино, выдвиженец от "Справедливой России" Илья Свиридов посетил торжественное открытие знака ОСОАВИАХИМ, доверенные лица выдвиженца от КПРФ Вадима Кумина встретились с жителями Пресненского района, а Михаил Балакин от "Союза горожан" съездил в Ясенево.

До выборов мэра Москвы остается менее двух недель - голосование состоится 9 сентября. Поддержать своего кандидата горожане впервые смогут не только на избирательных участках в столице, но и за ее пределами - в соседних с Москвой областях. На пост главы города претендуют пять человек. Они проводят свои агитационные кампании и ежедневно встречаются с жителями, передает "ТВ Центр".

Предстоящие выборы мэра Москвы - с расширенной географией. Для избирателей, которые в день голосования останутся на своих загородных участках, Мосгоризбирком откроет более 200 избирательных участков в Московской, Владимирской, Тульской и Калужской областях. В штабе кандидата Сергея Собянина считают важным каждый голос, поэтому волонтеры ведут агитационную кампанию и в дачных поселках.

Садоводы живо реагируют на призыв. Многие положительно оценивают деятельность кандидата. Дачники встречают волонтеров с большим интересом. Задают вопросы о кандидате, спрашивают, где будет расположен ближайший выездной избирательный участок. С выбором, говорят, уже определились.

- Ну, за кого голосовать, за Собянина. Он много для Москвы сделал. Парки новые. И вообще, очень много он сделал. И метро, у нас "Ховрино" открыли метро. Так что будем за него.

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев провел встречу с избирателями района Марьино. Жители юго-востока столицы поднимали самые разные вопросы - от помощи молодым семьям до поддержки малого бизнеса. Претендент на должность мэра считает, что именно городские власти должны закупать для торговцев кассовое оборудование.

"Для покупателя очень удобна оплата, например, пластиковой картой. Ну, почему нет? В небольших торговых точках такие возможности должны быть. Для потребителя это удобно. А, соответственно, предприниматель не всегда может купить такой терминал. Поэтому Москва должна их субсидировать. Раздавать все, вообще, желающим предпринимателям бесплатно", - отметил Дегтярев.

Выдвиженец от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов побывал на торжественном открытии знака ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) в Большом Дровяном переулке. Такие таблички в 30-ых - 40-ых годах прошлого века устанавливали на домах, жители которых сдали нормы противовоздушной и химической обороны. Кандидат выразил сожаление, что многие из них сегодня закрашены в цвет фасадов. Однако эту табличку удалось отреставрировать.

"С учетом мнения и местных властей, и департамента культурного наследия смогли несколько знаков уже отреставрировать. И, я думаю, что такая работа будет продолжена, я уверен в том, что она будет продолжена. С тем, чтобы московская старина и такие знаки московской истории восстанавливались и служили делу красоты нашего города", - подчеркнул Свиридов.

Доверенные лица выдвиженца от КПРФ Вадима Кумина встретились с жителями Пресненского района. Обсуждали градостроительные вопросы. Кандидат Михаил Балакин встретился с избирателями района Ясенево. Выдвиженец от "Союза горожан" рассказал о своей прошлой работе в строительном бизнесе и с профессиональной точки зрения оценил программу реновации в Москве.

"Понятно, что пятиэтажки морально устарели. Морально устарели. И если, эта программа будет реализована за бюджет, будут построены современные дома. Современные дома с правильно организацией в части дворов, парковок, обеспечением социальной инфраструктуры. А я думаю, что сегодня будет так сделано, тогда, конечно, это можно и нужно поддерживать", - рассказал Балакин.

До выборов мэра Москвы остается еще полторы недели. Единый день голосования назначен на 9 сентября. Чтобы не быть привязанным к избирательному участку по месту регистрации, а проголосовать там, где удобно, достаточно обратиться в любой из офисов "Мои документы" или не выходя из дома подать заявку на сайте "Госуслуги".

Александр Огородников, Георгий Могунов, "ТВ Центр".