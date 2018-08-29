Как в России отреагировали на предложения Путина по пенсиям

После выступления Владимира Путина глава правительства Дмитрий Медведев поручил министрам в кратчайшие сроки подготовить проекты конкретных решений на основе инициатив президента. В российском парламенте - Госдуме и Совете Федерации - также пообещали незамедлительно подготовить и рассмотреть поправки. Путин сумел аргументированно и убедительно объяснить необходимость изменений, а в своих предложениях учёл практически все обстоятельства, которые волновали граждан.

Ровно в полдень у телевизоров без преувеличения собралась вся страна. Обращение президента смотрели дома, в кафе и на работе. До этого момента в дискуссии по поводу пенсионных изменений публичного участия Путин не принимал, отмечает "ТВ Центр". И вот теперь он впервые напрямую обратился к гражданам России, чтобы высказать свое мнение всей стране, о том, почему у этого шага просто нет альтернативы.

"Я вот сейчас услышала действительно очень доходчивое объяснение, почему она нужна. И почему именно сейчас. Что ее все равно придется делать рано или поздно", - прокомментировала жительница Владивостока Ирина Прикота.

На самом деле понимание того, что возраст выхода на пенсию необходимо повышать, пришло еще в 80-х. Но тогда власти на такой шаг не решились. В 90-х вообще было не до того. А в начале нулевых не было подходящих экономических условий. В то время и сам Путин был против такого решения. Но все эти годы экономисты продолжали бить тревогу, заявляя, что откладывать это сложное решение действительно больше нельзя.

"По тем цифрам, что у нас есть, мы понимаем, что через 15 лет затраты, которые пришлось бы государству, которые пришлось бы отдавать на пенсии было больше, чем на армию, чем на безопасность, чем на образование - все вместе взятое. То есть государство не могло бы выполнять эти обязательства", - сказал член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Все дело в том, что пенсионная система у нас, как и во многих странах, устроена по принципу солидарности. То есть работающие граждане фактически содержат тех, кто уже вышел на пенсию. При этом первых, учитывая последствия Великой Отечественной войны, а также смертность и спад рождаемости в 90-х, с каждым годом становится меньше. А вторых - из-за увеличения продолжительности жизни - больше. В итоге количество пенсионеров в ближайшее несколько лет может сравняться с числом работающих граждан, что приведет к удару по всей пенсионной системе, о чем и говорил президент в телеобращении.

"Президент взял ответственность за реформу на себя. То, что он обратился к нации. Это можно только приветствовать. Он объяснил свою позицию достаточно, на мой взгляд, честно. Он поставил, как бы на карту, свой рейтинг. Чего никогда не было. Поэтому, мне кажется, это важно в отношении всего сказанного", - заявил политконсультант Леонид Давыдов.

Президент, например, открыто заявил о том, что деньги на то, чтобы жить, ничего не меняя, еще есть. И их хватит на семь-десять лет. Хотя эту деталь глава государства мог бы и утаить он народа. Но он, говорят политологи, хотел быть максимально честным, говоря о необходимости изменений и свои предложения на этот счет.

"Нет, достойные предложения от президента прозвучали. Еще раз говорю, надо подумать над тем, что прозвучало", - поделился впечатлениями заместитель начальника цеха Алексей Архипов.

Среди того, что прозвучало, есть ряд ключевых моментов. Так, изначально говорилось о том, что возраст выхода на пенсию для женщин увеличится на восемь лет. Путин предложил сократить его до пяти. Причем, происходить это будет постепенно. Но эффект от этих мер те, кто уже на пенсии и официально не работает, ощутят уже в следующем году в виде ежемесячной прибавки в одну тысячу рублей. А к 2024 году средняя пенсия в России вырастет до 20 тысяч рублей.

"Все ресурсы, которые Пенсионный фонд получит под изменения в пенсионном законодательстве, будут направлены на повышении пенсий, на улучшение пенсионного обеспечения наших граждан", - пообещал министр финансов, первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов.

Помимо этого, Путин настаивает на принятии целого пакета мер, которые помогут смягчить увеличение пенсионного возраста. Во-первых, те, кто достигнет этой черты в ближайшие два года, смогут оформить пенсию на шесть месяцев раньше. Льготы также предусмотрены для многодетных матерей. Они смогут уходить на пенсию досрочно. Помимо этого на 25% планируется повысить пенсии работникам села. Плюс, президент предлагает сократить на три года стаж, отработав который, можно будет тоже уйти на пенсию досрочно. 37 лет - для женщин и 42 года - для мужчин.

"Отрадно, что поддержана идея сохранить все региональные льготы. Льготы по имущественным налогам. По проезду в общественном транспорте. Льготы по медицинскому обеспечению. Эта та задача, которую сейчас будут реализовывать региональные парламенты и фракция "Единая Россия" в этих региональных парламентах", - сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Это будет сделать несложно, учитывая заявления ряда глав регионов - от Москвы до Самары - которые уже высказались на этот счет.

"Президент России Владимир Путин в своем обращении предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с предлагаемой пенсионной реформой. Полностью согласен - это необходимо сделать. В ближайшие дни на встрече с активом организаций ветеранов и пенсионеров примем совместное решение. Безусловно, обеспечим максимальную социальную защиту москвичей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, мы будем сохранять региональные льготы. Сейчас готовится очередной бюджет. Это льготы, которые касаются ЖКХ. Это льготы, которые касаются лекарств. Это льготы, которые касаются проезда", - прокомментировала губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

"Хочу сказать, что на территории Самарской области все меры поддержки и льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся. Они будут применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет. То есть они в полном объеме сохранятся для людей той же возрастной категории", - сообщил и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Впрочем, и сохранение льгот - это еще не все, что предлагает президент. Он также настаивает на том, что должны быть разработаны специальные госпрограммы повышения квалификации для людей предпенсионного возраста. Более чем в два раза повышен уровень пособия по безработице. А выплачиваться оно должно в течение года, чтобы человек за это время мог трудоустроиться.

"Главное, чтобы это все воплотилось в жизнь не только на словах, но и на деле. И, конечно, в дальнейшем, чтобы действительно была предоставлена работа. Не так, как мы отработали до какого-то определенного возраста и нам сказали, извините, на ваше место пришел молодой сотрудник, вы нам уже не годитесь", - отметила жительница Владивостока Елена Бондаренко.

"Очень важно, что президент предлагает ввести административную, вплоть до уголовной, ответственность за дискриминацию работников по возрастному принципу. За необоснованные увольнения работников предпенсионного возраста. Должна быть система защиты. Люди не должны бояться, что их необоснованно уволят", - заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко.

Предлагается также закрепить право работников предпенсионного возраста на два дня диспансеризации с сохранением зарплаты. И сохранить нынешний возраст выхода на пенсию для коренных народов Севера. К проработке всех предложений президента, озвученных сегодня, в правительстве уже приступили.

"Я прошу всех, кого это касается, в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы", - потребовал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Те предложения, которые прозвучали, они абсолютно адекватные, разумные, правильные. Они обеспечат дополнительную социальную защиту граждан и предпенсионного возраста, и пенсионного возраста. И мы, безусловно, их поддержим и возможно даже расширим", - заключила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Поправки будут готовы в кратчайшие сроки, заявили в кабмине, и оперативно внесены в Госдуму. Рассмотреть законопроект о пенсиях во втором чтении депутаты планируют этой осенью.

Александр Панюшкин, Игорь Константинов, Юлия Олейник, "ТВ Центр".