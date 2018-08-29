Собянин посетил пансионат для ветеранов труда в ЮЗАО

Улучшение качества жизни пожилых москвичей назвал приоритетом своей работы Сергей Собянин. В среду мэр посетил пансионат для ветеранов труда, где проживает более 400 пенсионеров, и пообщался с его сотрудниками и постояльцами. В учреждении недавно завершился капитальный ремонт, было полностью обновлено оборудование, а также облагорожена территория и построена спортивная площадка. Проживающие в пансионате получают необходимый уход, а также медицинскую и социальную помощь.

Яркие краски в повседневную жизнь здесь добавляют ежедневно. Возраст - не помеха, если хочешь научиться рисовать или, например, вышивать картину из бисера. Подобные занятия помогают старшему поколению не только развлечься - терапия творчеством укрепляет здоровье.

"В пожилом возрасте очень важно сохранить возможность долговременной работы головного мозга, чтобы избежать возникновения деменции. Чтобы клетки мозга не старели, а находились в состоянии активности. Для этого и проводятся эти занятия", - рассказала "ТВ Центру" и. о. заведующего отделением социально-медицинской помощи Екатерина Усанова.

Рецепт активного долголетия: ветераны поют, занимаются спортом и даже проводят ретро-дискотеки. Постоянно в пансионате проживает около 400 человек - пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Все они постояльцы - термины пациент или больной здесь не используют.

Жилые этажи похожи на гостиницу. Есть двухместные номера и комнаты для одного человека. Вот эта как раз такая (см. видео). Здесь мало что похоже на привычную больничную палату. Есть холодильник, телевизор и функциональная кровать, которая управляется с помощью пульта. Например, вот так поднимается головная часть. Людям здесь должно быть комфортно и уютно.

Постояльцев никак не ограничивают - комнату можно обставить на свой вкус. Дополнительно привезти мебель, развесить дорогие сердцу фотографии. Ветераны здесь как дома и в тоже время под круглосуточным присмотром врачей.

"Здесь очень хорошо, потому что я дома не смогла бы создать таких условий", - поделилась впечатлениями Зоя Чичерина.

"Здесь все делается для того, чтобы - есть мозги - поработай. Хочешь отдохнуть, посиди в шахматы поиграй, побеседуй. Не ленись, походи по этому удивительному парку. Это просто надо благодарить судьбу всем людям, кто сюда попал", - заявил Константин Чернов.

Мэру столицы Сергею Собянину о своих впечатлениях ветераны рассказывали наперебой. Признавались - раньше и не верили, что останутся довольны жизнью в пансионате.

"Большинство пансионатов мы за последние годы отремонтировали, новую мебель поставили, новое медицинское оборудование поставили. Это вот не какой-то образцовый пансионат - обычный пансионат московский. Таких не один в Москве", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В разговоре мэр замечает, задача столичных властей - обеспечить московских пенсионеров всем необходимым. И меры поддержки с каждым годом увеличиваются.

"У нас около трех миллионов пенсионеров, которые в системе социальной защиты. Им так или иначе помогают. Либо это медицинская, либо социальная, либо материальная помощь. Такая система материальной поддержки в стране мало где есть. У нас больше 400 тысяч москвичей старше 80 лет. А людей, которым перевалило за 100, знаете, сколько в Москве? Около 600 человек уже, в два раза стало больше, чем раньше. Потому что и социальная поддержка хорошая, и медицинское обслуживание хорошее. Поэтому растет продолжительность жизни. Мы действительно достигли уже продолжительности жизни как в европейских городах", - рассказал Собянин.

Благодаря новым программам социальной поддержки у московских пенсионеров появилась возможность выучить английский и повысить компьютерную грамотность. Теперь многие открывают для себя жизнь онлайн, в тоже время не забывая о путешествиях. Например, для старшего поколения регулярно проводятся экскурсии по Москве.

Мэру оказали теплый прием и с пустыми руками отпускать отказались. Сергею Собянину подарили герб Москвы, вырезанный из дерева и картину с ярким лесным пейзажем.

Пётр Вершинин. Александр Голубев. Александр Савин. Александр Ивановский. "ТВ Центр". Москва.