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Собянин посетил пансионат для ветеранов труда в ЮЗАО

22:57
  • среда
  • 29 августа 2018

Улучшение качества жизни пожилых москвичей назвал приоритетом своей работы Сергей Собянин. В среду мэр посетил пансионат для ветеранов труда, где проживает более 400 пенсионеров, и пообщался с его сотрудниками и постояльцами. В учреждении недавно завершился капитальный ремонт, было полностью обновлено оборудование, а также облагорожена территория и построена спортивная площадка. Проживающие в пансионате получают необходимый уход, а также медицинскую и социальную помощь.

Яркие краски в повседневную жизнь здесь добавляют ежедневно. Возраст - не помеха, если хочешь научиться рисовать или, например, вышивать картину из бисера. Подобные занятия помогают старшему поколению не только развлечься - терапия творчеством укрепляет здоровье.
Собянин назвал улучшение жизни пожилых москвичей безусловным приоритетом своей работы

"В пожилом возрасте очень важно сохранить возможность долговременной работы головного мозга, чтобы избежать возникновения деменции. Чтобы клетки мозга не старели, а находились в состоянии активности. Для этого и проводятся эти занятия", - рассказала "ТВ Центру" и. о. заведующего отделением социально-медицинской помощи Екатерина Усанова.

Рецепт активного долголетия: ветераны поют, занимаются спортом и даже проводят ретро-дискотеки. Постоянно в пансионате проживает около 400 человек - пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Все они постояльцы - термины пациент или больной здесь не используют.

Жилые этажи похожи на гостиницу. Есть двухместные номера и комнаты для одного человека. Вот эта как раз такая (см. видео). Здесь мало что похоже на привычную больничную палату. Есть холодильник, телевизор и функциональная кровать, которая управляется с помощью пульта. Например, вот так поднимается головная часть. Людям здесь должно быть комфортно и уютно.

Постояльцев никак не ограничивают - комнату можно обставить на свой вкус. Дополнительно привезти мебель, развесить дорогие сердцу фотографии. Ветераны здесь как дома и в тоже время под круглосуточным присмотром врачей.

"Здесь очень хорошо, потому что я дома не смогла бы создать таких условий", - поделилась впечатлениями Зоя Чичерина.

"Здесь все делается для того, чтобы - есть мозги - поработай. Хочешь отдохнуть, посиди в шахматы поиграй, побеседуй. Не ленись, походи по этому удивительному парку. Это просто надо благодарить судьбу всем людям, кто сюда попал", - заявил Константин Чернов.

Мэру столицы Сергею Собянину о своих впечатлениях ветераны рассказывали наперебой. Признавались - раньше и не верили, что останутся довольны жизнью в пансионате.

"Большинство пансионатов мы за последние годы отремонтировали, новую мебель поставили, новое медицинское оборудование поставили. Это вот не какой-то образцовый пансионат - обычный пансионат московский. Таких не один в Москве", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В разговоре мэр замечает, задача столичных властей - обеспечить московских пенсионеров всем необходимым. И меры поддержки с каждым годом увеличиваются.

"У нас около трех миллионов пенсионеров, которые в системе социальной защиты. Им так или иначе помогают. Либо это медицинская, либо социальная, либо материальная помощь. Такая система материальной поддержки в стране мало где есть. У нас больше 400 тысяч москвичей старше 80 лет. А людей, которым перевалило за 100, знаете, сколько в Москве? Около 600 человек уже, в два раза стало больше, чем раньше. Потому что и социальная поддержка хорошая, и медицинское обслуживание хорошее. Поэтому растет продолжительность жизни. Мы действительно достигли уже продолжительности жизни как в европейских городах", - рассказал Собянин.

Благодаря новым программам социальной поддержки у московских пенсионеров появилась возможность выучить английский и повысить компьютерную грамотность. Теперь многие открывают для себя жизнь онлайн, в тоже время не забывая о путешествиях. Например, для старшего поколения регулярно проводятся экскурсии по Москве.

Мэру оказали теплый прием и с пустыми руками отпускать отказались. Сергею Собянину подарили герб Москвы, вырезанный из дерева и картину с ярким лесным пейзажем.

Пётр Вершинин. Александр Голубев. Александр Савин. Александр Ивановский. "ТВ Центр". Москва.

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