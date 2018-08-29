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Нетаньяху: у Израиля остается много врагов в арабском мире

20:14
  • среда
  • 29 августа 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у его страны "остается много врагов в арабском мире и за его пределами". Премьер подчеркнул, что тем, кто пытается навредить Израилю, "тот наносит урон". Вместе с тем Нетаньяху отметил масштабный прогресс в урегулировании отношений с рядом арабских стран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил позитивную динамику в нормализации отношений с рядом стран рабского мира, подчеркнув при этом, что у еврейского государства остается и много врагов. Слова Нетаньяху приводит ТАСС.

"Нельзя отрицать и тот факт, что много врагов остается у Израиля в арабском мире и за его пределами. Наши враги знают, на что способен Израиль, они знают нашу политику: любому, кто пытается нам навредить, мы наносим урон", - сказал премьер.

Он добавил, что надежда на мир все еще остается, а прогресс по нормализации отношений с рядом стран арабского мира еще некоторое время назад "нельзя было даже представить".

Ранее СМИ писали, что движение ХАМАС согласилось на перемирие с Израилем сроком на пять лет в обмен на ослабление блокады прибрежного анклава. Также важным условием является решение вопроса об обмене пленными. В ближайшее время представители ХАМАС намерены информировать о своем решении египетскую сторону и специального координатора ООН.

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