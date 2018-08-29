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Генсек ООН предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в Идлибе

20:41
  • среда
  • 29 августа 2018

Генсек ООН Антониу Гутерриш озабочен растущими рисками гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Он призвал Россию, Турцию и Иран активизировать усилия для урегулирования ситуации в регионе, а правительство САР - к сдержанности.

Проведение военной операции в сирийской провинции Идлиб может привести к гуманитарной катастрофе, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь глубоко озабочен растущими рисками гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Генеральный секретарь вновь подтверждает, что любое использование химического оружия абсолютно неприемлемо", - говорится в распространенном Дюжарриком документе.

Генсек призвал Россию, Турцию и Иран активизировать усилия для урегулирования ситуации в Идлибе и обратил внимание правительства Сирии на необходимость проявлять сдержанность. 

Идлиб - последний сирийский регион, остающийся в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда могут переместиться отказавшиеся от примирения боевики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты по ситуации в Идлибе. Он добавил, что Штаты не принимают доводов России о готовящейся в регионе провокации с химическим оружием, но при этом подтвердить свою позицию не могут.

Накануне в Министерстве обороны России заявили, что в Идлибе готовится провокация с применением химоружия, которая станет поводом для Штатов нанести ракетный удар по САР. В Пентагоне эти заявления отвергли, назвав "пропагандой".

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