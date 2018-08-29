Украина подготовила новые санкции против России из-за Крымского моста

Правительство Украины подготовило новые санкции против России. Об этом сообщили в Министерстве по делам неподконтрольных территорий. Новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

Украинские власти подготовили новые антироссийские санкции. В ближайшее время проект передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны, сообщает Министерство по делам неподконтрольных территорий.

В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста. Это "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" и "Портгидрострой" и другие компании.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко объявил, что Киев готовит "неприятные сюрпризы" для Москвы. Антироссийские инициативы пообещали презентовать во время заседания Генассамблеи ООН в сентябре.