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Украина подготовила новые санкции против России из-за Крымского моста

20:50
  • среда
  • 29 августа 2018

Правительство Украины подготовило новые санкции против России. Об этом сообщили в Министерстве по делам неподконтрольных территорий. Новый санкционный пакет коснется 19 юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

Украинские власти подготовили новые антироссийские санкции. В ближайшее время проект передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны, сообщает Министерство по делам неподконтрольных территорий.

В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству Крымского моста. Это "Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" и "Портгидрострой" и другие компании.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко объявил, что Киев готовит "неприятные сюрпризы" для Москвы. Антироссийские инициативы пообещали презентовать во время заседания Генассамблеи ООН в сентябре.

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