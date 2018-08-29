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Франция считает преждевременной отправку миротворцев ООН в Донбасс

20:59
  • среда
  • 29 августа 2018

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает преждевременными обсуждения отправки миротворческой миссии ООН в Донбасс. По его словам, проводить операции по поддержанию мира, когда мир еще не наступил, контрпродуктивно. Ле Дриан также подчеркнул, что ситуация в Донбассе остается "линией разлома" между Россией и Евросоюзом.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что полноформатно обсуждать отправку миротворческой миссии ООН в Донбасс рано, так как для начала там должны прекратиться боевые действия, как того требуют минские соглашения. Его слова приводит ТАСС.

"Реализация минских соглашений - это единственный возможный путь, но скажем ясно: без политической воли на местности планировать возможную миссию ООН было бы преждевременно, если не сказать контрпродуктивно", - заявил глава МИД, добавив, что проводить операции по поддержанию мира, когда мир еще не наступил, нельзя.

Ле Дриан также подчеркнул, что ситуация в Донбассе остается "линией разлома" между Россией и Евросоюзом, так что ЕС по-прежнему настаивает не только на отводе тяжелых вооружений и прекращении огня, но и на "политическом продвижении".

Ранее сообщалось, что в среду в полночь в Донбассе вступило в силу так называемое "школьное" перемирие. Его ввели перед началом нового учебного года. 

23 августа в Минобороны Украины сообщили о гибели четырех украинских военнослужащих в Луганской области в результате пятичасового боя. В Киеве утверждают, что отбили атаку противника на свои позиции, однако у ЛНР - прямо противоположная версия боя.

28 августа постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что делегация его страны готовит "несколько очень неприятных сюрпризов" для России к заседанию Генассамблеи Организации. Инициативы, по его словам, будут касаться Крыма и Донбасса.

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