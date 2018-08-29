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Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Голубого потока"

21:02
  • среда
  • 29 августа 2018

Суд в Амстердаме наложил арест на акции оператора морского участка газопровода "Голубой поток" - Blue Stream Pipeline Company, принадлежащие "Газпрому". Об этом говорится в отчете российской компании.

Окружной суд Амстердама постановил арестовать принадлежащие "Газпрому" акции оператора газопровода "Голубой поток" Blue Stream Pipeline Company по иску "Нафтогаза", передает "Интерфакс".

Как сообщается в отчете "Газпрома", арест также наложен на погашение задолженности BSPC перед "Газпромом".

"В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры", - говорится в документе.

BSPC - совместное предприятие "Газпрома" и итальянской Eni по строительству и эксплуатации морского газопровода в Турцию "Голубой поток".

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