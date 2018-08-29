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Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров

21:31
  • среда
  • 29 августа 2018

На борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего рейсом Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами. Аэробус вернулся в аэропорт "Жуковский". На летное поле вызвали полицию.

На борту аэробуса "Уральских авиалиний", следовавшего рейсом Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами, из-за чего экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пытавшаяся разнять дерущихся бортпроводница получила травму лица. Самолет приземлился в "Жуковском", на летное поле вызвали полицию.

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