Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров

На борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего рейсом Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами. Аэробус вернулся в аэропорт "Жуковский". На летное поле вызвали полицию.

На борту аэробуса "Уральских авиалиний", следовавшего рейсом Москва - Душанбе, произошла драка между пассажирами, из-за чего экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"При наборе высоты на борту самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошла драка между пассажирами, один из которых во время драки стал угрожать якобы имеющейся у него бомбой", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пытавшаяся разнять дерущихся бортпроводница получила травму лица. Самолет приземлился в "Жуковском", на летное поле вызвали полицию.