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США могут ввести санкции против Индии из-за покупки у России C-400

22:34
  • среда
  • 29 августа 2018

США озабочены в связи с планами Индии приобрести у России зенитно–ракетные комплексы С-400. Помощник министра обороны Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения санкций против по закону CAATSA и подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в Индии как в "более надежном партнере".

Помощник министра обороны Соединенных Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил об обеспокоенности США в связи с планами Индии приобрести у России зенитно–ракетные комплексы С-400. Его слова приводит РИА "Новости".

"Мы будем очень серьезно обеспокоены, если Индия будет приобретать крупные новые системы и платформы. Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение", - отметил Шривер.

Он также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в Индии как в "более надежном партнере".

Согласно санкционному закону CAATSA, Штаты могут вводить ограничительные меры против третьих стран за покупку российского оружия, но у Пентагона остается право на предоставление исключений.

20 августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что поставки С-400 Индии могут начаться в 2020 году. В октябре 2016 года о соответствующих поставках договорились Владимир Путин и Нарендра Моди.

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