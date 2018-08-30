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В Сирии восстанавливают промышленные предприятия

08:42
  • четверг
  • 30 августа 2018

В пригородах Дамаска фабрики наращивают производство, что не только обеспечивает продукцией страну, но и даёт работу беженцам, которые возвращаются на родину при содействии российских военных.

Работа сложная, но именно труд спасает от тяжелых воспоминаний. Хайям несколько лет провела под контролем боевиков. Можно сказать, в плену. Женщине удалось бежать. "Мы были заложниками. Вода, лекарства - всего этого попросту не было", - рассказала она "ТВ Центру".
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Теперь есть не только крыша над головой, но и зарплата. Хайям, как и сотни других беженцев, смогла устроиться на швейную фабрику в окрестностях Дамаска. Сейчас основной заказ на производстве - форма для регулярной сирийской армии.

На фабрике также шьют столь необходимую в больницах марлю. Здесь трудятся более 500 человек. Три четверти из них - те, кто смог выбраться с подконтрольных боевикам территорий. Например, из Идлиба, где обстановка до сих пор остаётся тяжелой.

В планах промышленников - исключительно наращивание производства. Необходимо выйти на довоенные показатели. Потому новые рабочие руки как нельзя кстати. Программа, которую сирийские власти реализуют вместе с российским Центром по примирению враждующих сторон, приносит результаты. Вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома. Люди обрели уверенность в завтрашнем дне.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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Швейная фабрика в Сирии
Швейная фабрика в Сирии
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