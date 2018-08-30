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ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

08:02
  • четверг
  • 30 августа 2018

Российские Воздушно-космические силы успешно испытали новую ракету системы ПРО. Пуск был проведен расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Российские военные испытали новую ракету системы противоракетной обороны. Она подтвердила все характеристики и поразила условную цель с необходимой точностью, сообщили в Минобороны.

Как отмечает "Газета.Ru", испытательный запуск ракеты произошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В Минобороны отметили, что данная система ПРО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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