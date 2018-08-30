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Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года

08:29
  • четверг
  • 30 августа 2018

В первой половине 2018 года Украина получила 1,259 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Россия инвестировала в Украину больше, чем другие страны – 436 миллионов долларов.

Россия по итогам первого полугодия 2018 года оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Госслужбы статистики Украины.

Всего за период с января по июнь на Украину поступило 1,259 миллиарда долларов, из них - 436 миллионов долларов или 34% из России. На втором месте оказался Кипр (219 миллионов долларов), на третьем - Нидерланды (207,7 миллиона долларов).

Почти 60% всех средств (750 миллионов долларов) власти Украины направили в финансовую и страховую сферу. 9,6% - в торговлю, а еще примерно по 8% - в промышленность и телекоммуникации.

Чистый денежный приток на Украину составил 922 миллиона долларов. По сравнению с прошлогодним показателем эта цифра уменьшилась на 28,6 процента.

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