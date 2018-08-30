Франция предъявила обвинения россиянину Виннику

Прокуратура Парижа санкционировала следственные действия в отношении россиянина Александра Винника, которого США обвиняют в кибермошенничестве на территории Греции. Адвокат Тимофей Мусатов сообщил, что его подзащитного пытались "допросить", при этом, не известив его адвокатов.

Во Франции предъявили обвинения гражданину России Александру Виннику. Он был по запросу США арестован в Греции по подозрению в кибермошенничестве, пишет газета "Известия".

По словам адвоката россиянина Тимофея Мусатова, допрос, который должен был состояться 28 августа, свелся к предъявлению обвинений Виннику. Россиянин в бронированном автомобиле был доставлен в суд. Его под конвоем завели через центральный вход и озвучили выдвинутые ему обвинения.

Мусатов подчеркнул, что так называемый допрос был инициирован прокуратурой Парижа и оказался фейком. На самом деле французы решили ознакомить Винника с предъявленным ему во Франции обвинением. Россиянина пытались "допросить", при этом, не известив его адвокатов. Таким образом, его права на защиту грубо нарушили, и было решено перенести мероприятия на понедельник, 3 сентября.

Также Мусатов заявил, что следственные действия на территории Греции могут проводить только греческие правоохранители. В связи с этим, возникает вопрос, на каком основании "французские граждане, пусть даже и следователи, проводят следственные мероприятия на территории другой страны без надлежащих разрешений".

"Это делается в преддверии заседания по запросу о выдаче Александра Франции, которое состоится 4 сентября в Верховном суде. Таким образом французская сторона пытается усилить свои позиции", - подчеркнул адвокат.

В конце июля в Греции Салоникский суд удовлетворил второй запрос прокуратуры России об экстрадиции Александра Винника. 4 сентября Верховный суд Греции Ареопаг рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции. Они касаются выдачи Винника во Францию и в Россию.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по требованию американских властей. В Сан-Франциско присяжные предъявили ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Запрос на выдачу Винника направила Генпрокуратура России. Останкинский суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве.

Изначально суд в Греции принял решение выдать Винника Франции. В Париже намерены передать россиянина Вашингтону. После этого в МИД России заявили, что Афины приняли решение о передаче россиянина французской стороне под давлением извне. Позднее российская Генпрокуратура направила второй запрос на его экстрадицию.