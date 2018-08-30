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Цены на крепкий алкоголь выросли на 8% с начала 2018 года

08:42
  • четверг
  • 30 августа 2018

​В России повысили цены на крепкий алкоголь. Стоимость водки, джина и абсента выросла на 6-8%. При этом, акцизы на спиртные напитки в этом году не повышались.

Продавцы в России повысили цены на крепкий алкоголь. Так, стоимость водки, джина и абсента в России выросла на 6–8% с начала 2018 года. Также выросла стоимость рома и коньяка, пишет газета "Известия".

В июле средняя цена за бутылку водки составила 207 рублей. Это на 8% выше аналогичного показателя в январе. Средняя стоимость бутылки джина составила 593 рубля, что на 7% выше, чем в начале текущего года. С января на 6% подорожал абсент. Его стоимость в июле составила 320 рублей. Также на 5% выросла и цена за бутылку рома и коньяка — до 626 и 439 рублей соответственно.

В то же время, акциз на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9% с начала 2018 года не менялся. Он составляет 523 рубля за литр безводного спирта. Сбор заморожен до 2020 года.

По словам главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, на рынке увеличилась доля импортной продукции. Ее стоимость оказывает влияние на средние цены на крепкие напитки.

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