Россияне смогут использовать простую электронную подпись для госуслуг

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг. Личность физлица должна быть подтверждена при личном приеме.

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись для получения госуслуг в электронной форме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Эта мера позволит сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

На данный момент отправлять заявки для получения госуслуг в электронном виде можно только тем пользователям, которые имеют усиленную электронную подпись. Она выдается на флешке в удостоверяющем центре.