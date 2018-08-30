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Россияне смогут использовать простую электронную подпись для госуслуг

08:53
  • четверг
  • 30 августа 2018

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись при получении госуслуг. Личность физлица должна быть подтверждена при личном приеме.

Правительство разрешило использовать простую электронную подпись для получения госуслуг в электронной форме. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Эта мера позволит сократить расходы заявителей, связанные с выпуском физического носителя сертификата ключа электронной подписи.

На данный момент отправлять заявки для получения госуслуг в электронном виде можно только тем пользователям, которые имеют усиленную электронную подпись. Она выдается на флешке в удостоверяющем центре.

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