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Водитель мусоровоза в Гольянове насмерть сбил пенсионера

08:49
  • четверг
  • 30 августа 2018

На востоке столицы водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионера. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионера на востоке столицы. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города. 

Инцидент произошел в среду 29 августа во дворе дома на Щелковском шоссе.

"Гражданин 1973 года рождения, управляя мусоровозом марки Volvo, во дворе дома на Щелковском шоссе двигался задним ходом и совершил наезд на мужчину 1946 года рождения", - рассказали в МВД.

От полученных травм пенсионер умер на месте. По факту случившегося полиция проводит проверку. 

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