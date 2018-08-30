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Пятеро рабочих пострадали при обрушении литейной печи в Брянске

09:25
  • четверг
  • 30 августа 2018

Часть стены литейной печи обрушилась на заводе в Брянске. Пострадали пятеро рабочих. По предварительным данным, ЧП произошло из-за выброса пара в результате попадания в печь воды.

На заводе "Бежицкая сталь" в Брянске произошло обрушение стены литейной печи, передает ТАСС.

Пострадали пятеро рабочих: четверо получили ожоги третьей степени, пятый - закрытые переломы ног. Опасности для жизни нет, им оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, обрушение стены произошло из-за выброса пара в результате попадания в печь воды. На заводе работает специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Несмотря на ЧП, завод продолжает работать.

"Видимо, вода попала в печь из охлаждающего контура, избыточное давление пара разрушило часть кладки, выброса металла не было, ущерба экологии нет", - рассказал генеральный директор завода Валерий Воронин.

Предприятие "Бежицкая сталь" является одним из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.

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