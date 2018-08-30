На севере столицы женщина на BMW насмерть сбила пешехода на переходе

Женщина за рулем BMW Z4 на севере столицы насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу на переходе на разрешающий сигнал светофора.

На севере столицы безработная женщина на BMW Z4 насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД города.

Инцидент произошел 29 августа на улице Авиаконструктора Сухого на севере Москвы.

"Неработающая гражданка 1990 года рождения, управляя своим автомобилем BMW Z4, совершила наезд на гражданина, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - сообщили в МВД.

От полученных травм мужчина умер на месте. Его тело доставили в морг. Личность погибшего в настоящее время выясняется. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.