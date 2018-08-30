В регионах готовятся к реализации предложений Путина о пенсиях

Региональные власти приступили к подготовке законопроектов, направленных на реализацию предложений Владимира Путина. Они касаются укрепления пенсионной системы и дополнительной поддержки пожилых граждан. Пенсионерам сохранят льготы, улучшат качество медицинского обслуживания. Для работников старшего возраста предусмотрена специальная программа переквалификации.

Обращение президента смотрели, кажется, всей страной - от тех, кто уже на пенсии, до тех, кто только начинает работать. В сургутском доме коренных народов Севера, к примеру, обсуждали прямо в процессе.

Аплодисменты словам Владимира Путина о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей. Более мягкого решения женского вопроса здесь очень ждали.

Изначально предполагали, что возраст выхода на пенсию для женщин увеличится на восемь лет. Путин предложил сократить этот срок до пяти. Причем, происходить все будет постепенно. Но эффект от этих мер те, кто уже на пенсии и официально не работает, ощутят с января. Ежегодно - прибавка в тысячу рублей. Таким образом к 2024 году средняя пенсия в России вырастет до 20 тысяч.

"Президент предложил внести в закон вот это положение о гарантированном повышении пенсий. И для людей это очень важно. Они будут точно знать, какая у них будет пенсия через год, два и через шесть. И вот этот ориентир в 20 тысяч рублей - он становится не планом, наброском, а он становится частью закона", - рассказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

То, что возраст выхода на пенсию, а за счет этого и сами выплаты, надо повышать, понимали еще в восьмидесятых. Но тогда власти не решались. В 90-х - не до того было. А в начале 2000-х не позволили сложные экономические условия. Путин в то время и сам выступал против такого подхода. Сейчас не делать ничего проще всего. На несколько лет денег еще хватит. Но тогда следующему поколению политиков придется принимать куда более жесткие решения, чтобы даже не нарастить пенсии - хотя бы сохранить их.

"Какой-либо тип пенсии в нашей стране получают все. Страховая ли, социальная, в нашей стране получают все. Таких примеров в других странах просто не найти. Поэтому количество людей, перед которыми пенсионная система имеет ежемесячное обязательство выплачивать пенсию, тоже значительно. Это 46, 5 миллионов человек. Каждый третий. Вот для того, чтобы эти обязательства удержать, конечно, нужно рассчитывать не на год, не на два, не на три вперед, а видеть перспективу", - указала депутат Госдумы Ольга Баталина.

Пенсионная система в России устроена по принципу солидарности. То есть работающие граждане фактически содержат пенсионеров. При этом первых, учитывая демографические провалы, с каждым годом всё меньше. А вторых из-за увеличения продолжительности жизни больше. Скоро соотношение составит один к одному - а это удар по всей системе. Нужно действовать, защищая при этом права работников предпенсионного возраста. Владимир Путин предлагает жесткие меры в отношении работодателей - вплоть до уголовной ответственности за дискриминацию. И создание стимулов для бизнеса.

Не менее важна и программа переквалификации для работников старшего возраста, которым, если что-то пойдет не так, целый год будут платить вдвое больше, чем другим безработным. Ну а тем, кто уже на пороге пенсии, дополнительные льготы.

Вообще Путин настаивает на принятии целого пакета мер, которые помогут максимально смягчить переход. Во-первых, те, кто достигнет пенсионного возраста в ближайшие два года, смогут оформить выплаты на 6 месяцев раньше. Льготы для многодетных матерей. Для работников села. Для народов Севера. Плюс, на три года должны сократить стаж, отработав который, можно будет тоже уйти на пенсию досрочно. Президент учел, кажется, все пожелания людей. Губернаторы тоже отмечают: их инициативы, выработанные на местах с участием экспертов, бизнеса, профсоюзов и, конечно, активных граждан, поддержаны главой государства.

В регионах уже готовятся к реализации предложений Владимира Путина. А в "Единой России" заявили, что будут ориентироваться на позицию президента при подготовке законопроекта ко второму чтению. Оно пройдет 24 сентября. От оппозиционных фракций в парламенте конструктивных поправок пока нет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".