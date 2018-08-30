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В Европе рассказали о вреде антироссийских санкций

11:41
  • четверг
  • 30 августа 2018

От антироссийских санкций проигрывают все. Об этом заявил чешский президент Милош Земан. Он напомнил, что всё больше европейских политиков выступают против ограничений и властям ЕС к этому мнению стоит прислушаться. Что вряд ли сделают в Вашингтоне. Там санкционные списки только расширяют. Следующей в очереди может оказаться Индия.

Милош Земан собрал послов и руководителей дипмиссий Чехии в своей резиденции в Пражском граде. Обстановка неформальная, но вопросы, которые затронул президент, самые острые. Земан - традиционный противник антироссийских санкций. И на этот раз он не преминул напомнить о своей позиции, а также о том, что число стран Евросоюза, не поддерживающих ограничительные меры, растет.
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"Я был бы рад, если бы санкции не продлялись автоматически, с помощью так называемой негласной процедуры, а в Совете Европы проводилось бы обсуждение их целесообразности. Новое правительство Италии выступает против антироссийских санкций. После визита Владимира Путина в Австрию можно то же сказать и об этой стране. И о государствах Вышеградской четвёрки. Отмену антироссийских санкций поддержат Словакия и Венгрия", - заявил Земан.

На правительства своих стран давят представители бизнеса, но пока ничего не могут поделать с политикой ЕС, которую в последнее время можно сравнить, пожалуй, с круговой порукой, сколь нецелесообразной, столь и бесперспективной. Яркий пример тупиковой санкционной политики Запада, по словам Милоша Земана, многолетние ограничения США против Кубы. Вашингтону так и не удалось добиться главного - свергнуть правящий режим на острове. Тем более, ничего не дадут санкции против России, о чем не устают говорить в Москве. Вот только за океаном это никак понять не могут.  

Американские политики не унимаются и грозят санкциями уже едва ли не всему миру. Под санкции Вашингтона рискует попасть Индия. Пентагон требует он нее отказаться от покупки российских зенитных комплексов С-400. Китаю же, помимо уже введенных экономических мер в рамках торговой войны, Америка теперь грозит ограничениями для официальных лиц, которые якобы ответственны за притеснения мусульман в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Наблюдатели отмечают: результат такой политики не заставит себя ждать.

"Ухудшая свои отношения с Москвой и Пекином, Дональд Трамп рискует увидеть, как две державы вновь станут союзниками, как это было с 1950 по 1959 год... Не проходит и недели, чтобы не возникло повода задуматься, как Вашингтону удаётся ещё больше ухудшить свои отношения с Москвой и Пекином", - пишет газета Le Figaro.

Тем временем газета WP сообщает, что госсекретарь США Майк Помпео попросил главу российского МИД Сергея Лаврова о встрече до того, как будет введен новый пакет санкций. Дата переговоров пока неизвестна. Однако не исключено, что они могут пройти в сентябре на полях Генассамблеи ООН. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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