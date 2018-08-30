Против летевшего из Москвы авиадебошира возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении авиадебошира на борту рейса Москва-Душанбе. Из-за агрессивного пассажира пришлось развернуть самолёт. 25-летний гражданин Таджикистана набросился с кулаками на стюардессу и угрожал якобы заложенной на аэробусе бомбой.

Чтобы справиться с дебоширом, потребовалась грубая мужская сила. На видео как минимум 6 человек связывают нарушителя спокойствия подручными материалами - скотчем и упаковочной пленкой.

Скованный хулиган начал взывать к всевышнему. Но тут же получил пощечину от сограждан за свое поведение. Конфликт разгорелся еще во время взлета. По данным Следственного комитета, пассажир из Таджикистана вел себя агрессивно. Стюардесса сделала ему замечание, после чего дебошир набросился на девушку и нанес ей удар по голове. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт "Жуковский" и передать мужчину в полиции. Тем более что пассажир угрожал взорвать самолет.

После приземления салон аэробуса обыскали, но ничего подозрительного не обнаружили. Пассажиры этого рейса уже прилетели в Душанбе. 25-летний дебошир отказался от освидетельствования на алкоголь и наркотики, и продолжил свое неадекватное поведение на допросе. Угрожал следователю своими связями.

Человек никто из ниоткуда - так дебошира уже прозвали пользователи соцсетей. Единственное, что удалось от него узнать - цель приезда в России. По словам гражданина Таджикистана, он учился в Омске. На мужчину завели уголовное дело за хулиганство на воздушном транспорте. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Никита Васильев, "ТВ Центр".