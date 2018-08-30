"Спасская башня": какие сюрпризы ждут гостей фестиваля

Лучшие творческие коллективы и оркестры со всего мира. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в самом центре столицы. В четверг на Красной площади юные спортсмены сразятся в Джигитовке - это сложнейшие акробатические элементы верхом на бегущей лошади. А кавалерийский почётный эскорт Президентского полка представит свою особую программу. Их выступления уже много лет считают самой зрелищной частью фестиваля.

На Красной площади - ни дня без сюрприза. Никто из зрителей не ожидал, что кавалерийский почетный эскорт Президентского полка посвятит свое выступление футболу. Оказывается, это давняя мечта наездников. Они ведь тоже болельщики. Что же до их партнеров - верных коней, то они справятся с любой задачей. 12-летний красавец Холст продолжает гарцевать даже в опустевшем манеже. Так и тянется к микрофону.

Тему спорта и красоты активно поддерживают и на детской площадке. Здесь готовятся к всемирной Универсиаде. Фестиваль "Спасская башня" держит марку одного из лучших в мире. Если уж гимнастическая разминка, то под руководством самой Светланы Хоркиной.

Мастер-класс по стрельбе ведёт тоже двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. Всего в нескольких метрах от неё творится что-то невероятное. Зрители окружают плотным кольцом знаменитую фигуристку. Аделина Сотникова просто не может сдвинуться с места. Но такое внимание - и к ней, и к фестивалю "Спасская башня" - ей по душе.

"Мне кажется, это энергетика такая - московская. И сюда просто манит", - говорит она.

Московская энергетика действует на всех без исключения. Известных гостей так много, что порой сложно сохранять спокойствие. В четверг у участников фестиваля - особое настроение. Многие волнуются. Дело в том, что в Москву прилетела Мирей Матьё. А она не просто звезда мировой сцены, а еще и муза "Спасской башни".

Мирей Матьё сама себя с удовольствием называет талисманом фестиваля. То, что певица на "Спасской башне" уже в десятый раз, чувствуется сразу. Все лица для неё знакомые, ей даже переводчик не нужен.

Первое выступление Мирей Матьё состоится в пятницу вечером. Она же украсит и закрытие фестиваля. Зрителям "ТВ Центра" очень повезло - они увидят прямую трансляцию церемонии. К ней всё готово - лучшая техника, самые выигрышные ракурсы, камеры прямо на музыкальных инструментах. Участники об этом знают, а потому не исключены приятные сюрпризы. Что касается Мирей Матье, то она готова петь постоянно. Стоило коменданту Московского Кремля Сергею Хлебникову подарить ей символический ключ, как тут же началась импровизация.

Что певица исполнит при полных трибунах, узнаем скоро - в воскресенье, в 20:00.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.