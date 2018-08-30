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Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой

09:37
  • четверг
  • 30 августа 2018

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. Стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Министр обороны России обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщило агентство Anadolu.

"В ходе телефонного разговора министра национальной обороны Хулуси Акара и министра обороны России Сергея Шойгу состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в Сирии и двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

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