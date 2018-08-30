Российский Forbes составил список самых влиятельных россиян. Всего в рейтинге 100 позиций. Первую строчку в нем занял президент России Владимир Путин. Также в первую тройку вошли главы Сбербанка и "Газпрома" Герман Греф и Алексей Миллер. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев располагается на пятой позиции.

Составлен список самых влиятельных россиян по версии российского Forbes. В него вошли политики, чиновники, руководители силовых ведомств, топ-менеджеры и известные бизнесмены.

Первое место занял президент России Владимир Путин. Следом за ним в рейтинге значится председатель правления Сбербанка Герман Греф. Тройку лидеров замыкает председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Также в Топ-10 вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, премьер-министр Дмитрий Медведев, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

На 13 месте располагается мэр Москвы Сергей Собянин. Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов занял в списке 16 позицию.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев оказался на 17 строчке, а глава СКР Александр Бастрыкин – на 19-й. 21 место занял министр иностранных дел Сергей Лавров. Следом за ним – генпрокурор России Юрий Чайка. На 30 строчку попал глава Минобороны Сергей Шойгу.

На 35 место попал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Спецпредставитель президента страны Сергей Иванов стал 37-м, а губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко – 38-м. Далее идет министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

70-е место занял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На 83 месте оказался спикер Госдумы Вячеслав Володин, а на 87 месте - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На 91-ю строчку попал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов занял 97 позицию, а председатель ЛДПР Владимир Жириновский – последнюю 100-ю.