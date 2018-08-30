В Киеве вооруженный мужчина взял в заложники четверых детей

В Киеве полицейские задержали мужчину, который забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире и угрожал оружием. Причиной стала семейная ссора.

В Киеве задержали мужчину, который забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире и угрожал оружием, об этом сообщило киевское управление Национальной полиции в Facebook.

По данным местных СМИ, мужчина поссорился со своей женой и угрожал убить ее. Женщина успела выскочить из квартиры, после чего ее супруг забаррикадировался в квартире с детьми в возрасте от трех до 13 лет.

Прибывшие на место ЧП полицейские сначала решили провести переговоры с мужчиной, но, когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать.

"Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", - сказал начальник полиции Киева.

На данный момент здоровью детей ничего не угрожает. В квартире работает следственно-оперативная группа. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.