Минобороны показало видео испытаний новейшей противоракеты

Успешное испытание новой модернизированной ракеты российской системы ПРО. Запуск военные Воздушно-космических сил провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Российские Воздушно-космические силы успешно испытали новую ракету системы ПРО. Минобороны обнародовало запись учений, передает TVC.RU.

Дымный след и ракета уходит в небо. Как результат - точное поражение условной цели в расчетное время. Как сообщили в Министерстве обороны, аналогов такой нашей новинке в мире нет.

Эта ракета уникальна, она способна развить скорость 4 километра в секунду и приспособлена для выполнения широкого спектра боевых задач. Собирают её полностью из российских комплектующих. А в ближайшее время уже начнут серийное производство и поставят в войска.