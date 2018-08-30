В Дагестане возбудили дело после нападения на полицейских

Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного на сотрудников МВД в Дагестане. В результате атаки двое полицейских получили огнестрельные ранения. Нападавший скрылся.

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в ночь на 30 августа на 738-м километре ФАД "Кавказ" в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района. Полицейские хотели проверить документы у неизвестного мужчины, но в ответ он обстрелял экипаж МВД, состоящий из четырех человек. Двое полицейских получили огнестрельные ранения. Нападавший скрылся с места преступления.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконного оборота оружия", - уточнили следователи.