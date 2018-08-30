Лавров обсудит с Муаллемом формирование межсирийского конституционного комитета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в четверг с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Стороны обсудят вопрос о начале работы межсирийского конституционного комитета в Женеве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с сирийским коллегой Валидом Муаллемом вопрос начала работы в Женеве межсирийского конституционного комитета. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

"В фокусе внимания будет находиться ход выполнения решений Конгресса сирийского национального диалога, прежде всего относящихся к формированию и началу работы в Женеве при содействии спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии господина де Мистуры межсирийского конституционного комитета", - сказала она.

Захарова напомнила, что для правительство Сирии и оппозиция представили списки своих кандидатов на включение в конституционный комитет.