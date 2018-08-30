МИД рассказал о готовности США к ракетному удару по Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приготовления американских вооруженных сил в ближневосточном регионе говорят о вероятности новых ракетных ударов по объектам в Сирии. По ее словам, США и их союзники могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по САР всего за сутки.

Приготовления США на Ближнем Востоке говорят о том, что новый ракетный удар по Сирии не исключен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Судя по приготовлениям американских вооруженных сил в ближневосточном регионе, не исключена вероятность новых ракетных ударов по объектам в Сирии", - заявила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что сейчас идет активная подготовка инсценировки применения правительственными войсками Сирии химического оружия в Идлибской зоне. По ее словам, после этого США могут нанести ракетные удары по правительственным войскам, отмечает "Газета.Ru".

"Этим Соединенные Штаты Америки отбросят назад все проведенные меры по сирийскому мирному урегулированию, и в этом нужно отдавать отчет", - сказала спикер МИД России.

Также она подчеркнула, что США и их союзники могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки.

"Вооруженный 28 "Томагавками" эсминец США Ross и ранее неоднократно входил в зону эффективного применения ракет по САР из акватории Средиземного моря. Что касается другого американского корабля этого же класса, Sullivance, то на фоне сообщений СМИ о наращивании США возможностей для нанесения ударов по Сирии он поспешил покинуть ту часть Персидского залива, из которой он мог бы гарантированно поразить цели САР. Однако американские военные, когда опровергали информацию, забыли упомянуть о том, что они могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки", - отметила Захарова.

Она добавила, что в настоящее время ударная группировка США, Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации в Иордании, Кувейте и на Крите. Она насчитывает порядка 70 носителей около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца Carney и Ross, каждый из которых имеет по 28 "Томагавков" на борту, передает РИА Новости.

Накануне, 29 августа, генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что озабочен растущими рисками гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб. В связи с этим он призвал Россию, Турцию и Иран активизировать усилия для урегулирования ситуации в регионе, а правительство САР - к сдержанности.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в Идлибе готовится провокация с применением химоружия. Она должна стать поводом для Штатов нанести ракетный удар по САР. В Пентагоне эти заявления отвергли, назвав "пропагандой".