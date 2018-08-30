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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

11:23
  • четверг
  • 30 августа 2018

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения белорусского лидера Александра Лукашенко. Глава государства отметил вклад коллеги в конструктивный и взаимовыгодный характер двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому в четверг исполнилось 64 года. Об этом сообщает "МИР24".

"Главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне", - сообщили в Кремле.

Ранее пресс-служба президента опубликовала поздравительную телеграмму в адрес Лукашенко. Российский лидер отметил вклад своего коллеги в конструктивные и взаимовыгодные двусторонние отношения России и Белоруссии. 

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению совместной работы как по укреплению взаимодействия в рамках Союзного государства, так и по дальнейшему продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме. 

Российский президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего. 

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