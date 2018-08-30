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Макрон призвал Европу строить архитектуру безопасности вместе с Россией

12:21
  • четверг
  • 30 августа 2018

Страны Евросоюза должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он отметил, что развитие отношений с Москвой не означает, что Париж забудет о международных проблемах последних лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обсудили множество вопросов, включая трансатлантические связи и отношения с Россией, - отметил Макрон после встречи с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, у Европы должна быть стратегическая и оборонная автономия, чтобы "перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле", с необходимостью переосмыслить отношения с Россией.

"Эта более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, и великими народами, с которыми у нас общая история", - подчеркнул французский лидер.

Также он отметил, что развитие отношений с Москвой не означает, что Париж забудет о международных проблемах последних лет.

"В рамках ОБСЕ мы можем продвинуться с Россией, чтобы нормализовать ситуацию и пойти дальше. Речь не идет о том, чтобы забыть то, что произошло за последние годы, это нехороший метод, по моему мнению, и это от нас не ожидают", — подчеркнул Макрон.

По его словам, "необходим полный пересмотр отношений с Россией после холодной войны".

"Нам необходимо иметь стратегическое партнерство в области обороны с нашими ближайшими соседями. В наших интересах иметь стратегическое партнерство с Россией и Турцией, которое позволит стабилизировать отношения с Евросоюзом в долгосрочном перспективе и придать более целостный характер нашим отношениям", - сказал Макрон.

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