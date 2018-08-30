"Аэрофлот" может ввести платный выбор мест в самолете

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует ввести платный выбор места и покупку багажа онлайн. Таким образом перевозчик намерен извлечь дополнительную выручку, чтобы компенсировать резкий рост расходов на топливо без повышения стоимости билетов.

Группа "Аэрофлот" планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров в 2018-2019 годах, сообщает ТАСС.

"Аэрофлот", в частности, рассматривает возможность введения платного выбора места и возможность доплачивать за провоз багажа онлайн. Также авиакомпания намерена оптимизировать эффективность сервисов на борту. Кроме того, планируется снизить количество задержек рейсов и открыть новые маршруты.

На такие меры "Аэрофлот" намерен пойти, чтобы компенсировать резкий рост расходов на топливо без повышения стоимости авиабилетов.

В первом полугодии 2018 года убытки компании составили 5,2 миллиарда рублей.