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"Аэрофлот" может ввести платный выбор мест в самолете

12:31
  • четверг
  • 30 августа 2018

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует ввести платный выбор места и покупку багажа онлайн. Таким образом перевозчик намерен извлечь дополнительную выручку, чтобы компенсировать резкий рост расходов на топливо без повышения стоимости билетов.

Группа "Аэрофлот" планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров в 2018-2019 годах, сообщает ТАСС.

"Аэрофлот", в частности, рассматривает возможность введения платного выбора места и возможность доплачивать за провоз багажа онлайн. Также авиакомпания намерена оптимизировать эффективность сервисов на борту.  Кроме того, планируется снизить количество задержек рейсов и открыть новые маршруты.

На такие меры "Аэрофлот" намерен пойти, чтобы компенсировать резкий рост расходов на топливо без повышения стоимости авиабилетов.

В первом полугодии 2018 года убытки компании составили 5,2 миллиарда рублей.

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