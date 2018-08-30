Первые поезда для МЦД начнут тестировать уже в декабре

Тестирование первых поездов для Московских центральных диаметров начнется уже в декабре текущего года. Испытания будут производиться без пассажиров.

Первые поезда для Московских центральных диаметров начнут тестировать без пассажиров в декабре текущего года. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на директора по операционной деятельности АО "Центральная пригородная пассажирская компания" Владимира Козлова.

"Первые поезда "Иволга" для МЦД будут, согласно плану-графику, поставлены ЦППК в декабре. Они будут обкатываться, вводиться в эксплуатацию. Они будут кататься по выделенным ночным маршрутам без пассажиров", - сказал он.

В процессе обкатки поездов, по словам Козлова, будет производиться дополнительная наладка. Поезда будут ходить по специальным маршрутам со специальным графиком.