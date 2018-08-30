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Россия проведет масштабные учения в Средиземном море

12:42
  • четверг
  • 30 августа 2018

Россия с 1 по 8 сентября проведет учения в Средиземном море. В них примут участие 25 кораблей и 30 самолетов.

С 1 по 8 сентября Россия проведет учения в Средиземном море. В маневрах примут участие 25 кораблей и 30 самолетов. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru.

"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будут проведены масштабные учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", - отметили в ведомстве.

В маневрах примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

"В интересах обеспечения безопасности мореплавания и полетов воздушных судов в соответствии с международным законодательством заблаговременно районы проведения учения будут объявлены опасными для судоходства и полетов", - подчеркнули в Минобороны.

В ходе учений в акватории Средиземного моря группировка отработает комплекс задач по противовоздушной и противоподводно-диверсионной обороне, а также противоминному обеспечению.

"В составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов". В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142мк и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30см морской авиации", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 11 по 15 сентября пройдут учения "Восток-2018". По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, маневров такого масштаба не было в России с 1981 года. В них, в частности, будут задействованы более тысячи летательных аппаратов и почти 300 тысяч военнослужащих.

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