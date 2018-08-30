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У горящего теннисного корта в Реутове рухнула крыша

12:50
  • четверг
  • 30 августа 2018

Крыша закрытого теннисного корта в Реутове рухнула, повреждены две рядом стоящие детские площадки. На данный момент площадь пожара локализована на 2,4 тысячи квадратных метрах.

Крыша горящего теннисного корта в Реутове рухнула практически по всей площади, сообщает РИА Новости.

Упавшие конструкции повредили две рядом стоящие детские площадки.

Ранее сообщалось о пожаре в крытом теннисном корте по улице Лесная, дом 11, корпус 2. Из горящего здания были эвакуированы пять человек, информации о пострадавших нет.

В тушении принимают участие 25 единиц техники и 80 пожарных. На данный момент площадь пожара локализована на 2,4 тысячи квадратных метрах, открытое горение ликвидировано.

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