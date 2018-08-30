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По решению мэра за классное руководство будут доплачивать 12,5 тыс. в месяц

15:01
  • четверг
  • 30 августа 2018

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выплате 12 с половиной тысяч рублей учителям за классное руководство. Об этом он сообщил во время пленарного заседания городского открытого педагогического совета, который проходит на ВДНХ. Мэр Москвы также заявил, что в ближайшие годы в столице планируется построить 130 новых школ и детских садов.

На ближайшие четыре дня ВДНХ станет выставкой столичного образования. Интерес вызывает не только у школьников, но и у их родителей. Волнует, в частности, вопрос трудоустройства после выпуска, передает "ТВ Центр".

В 2010 году только 1% школ давал возможность предпрофильного образования, сейчас таких школ - 98%. Так что понимание того, чем  ребенок хочет заниматься  в жизни, приходит не в выпускном классе. Московская школа сейчас - мастерская, которая создает фундамент успешного города. Об этом на городском педсовете в рамках форума говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Обсудил и успех проекта московской электронной школы, аналогов которой нет в мире.

Качество образования говорит само за себя. Количество медалистов и 100-бальников увеличилось в 6 раз. Московские школьники - неоднократные победители и призеры олимпиад. Важно, чтобы ребята были вовлечены в работу с новыми технологиями, которыми так богата Москва, подчеркнул мэр. Чтобы школьники не боялись приходить на городские предприятия, в столице за последнее время открыли 13 детских технопарков. Но Москва не только город образования, но еще и детства. За последние годы построены тысячи игровых  и спортивных площадок. Совсем скоро в столице появятся и парки развлечений.

"Мы построим два новых парка. Это "Остров мечты" и парк аттракционов на ВДНХ", - отметил Собянин.

Отдельно за высокие показатели столичного образования мэр поблагодарил учителей и педагогов. Сергей Собянин пообещал доплату каждому учителю за работу с московской электронной школой. То же касается и классных руководителей

"Сегодня подписал постановление правительства Москвы по доплате за классное руководство. Причем, мы вводим эту доплату с 1 августа", - сообщил мэр.

С каждым годом развивается  не только московское образование, но и региональное. Конкуренция сильнейшая. Москва при этом остается в лидерах не только в России, но и в мире. В международном рейтинге образования столичные школы занимают 6 место по читательской и математической грамотности.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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