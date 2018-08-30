Как меняется жизнь на новых территориях Москвы

В Троицке скоро приступят к строительству новой школы, которой давно не хватало местным жителям. А в Кокошкине и Щербинке уже сооружены новые эстакады и решены самые насущные проблемы этих районов, связанные с интенсивным движением транспорта и заторами.

В Новой Москве живут решительные люди. Учитель математики Алсу еле сдерживает улыбку. У неё отличные новости. Новая большая школа, о которой все так давно мечтали, скоро будет построена.

"У нас сейчас пять первых классов по 33-35 человек. Ситуация достаточно остро стоит в Троицке. И когда появилась такая возможность, конечно, я задала вопрос Сергею Семеновичу", - рассказала "ТВ Центру" Алсу Мишина.

Всё оказалось очень просто. Мэр Москвы после открытия новой подстанции скорой помощи общался с местными жителями на центральной площади. Алсу сразу заговорила о наболевшем.

Дальше события развивались стремительно. Уже известно, где будет построена школа для двух тысяч учеников и как она будет выглядеть.

"Участок уже выделен, это у нас в микрорайоне В. Рядом с лесом, достаточно хорошая территория. Близко от домов, кругом лес, детям будет приятно учиться. И школа будет современная, инновационная, с бассейном, современным оборудованием", - говорит Алсу.

Ирина Рубцова свою родную Щербинку ни на что не променяет. Пыталась - 15 лет вместе с мужем прожила в Арабских Эмиратах. А потом вернулась и глазам не поверила. Щербинка начала меняться на глазах. Даже круглосуточная злополучная пробка из-за железнодорожного переезда исчезла. Благодаря новой эстакаде.

"Новые маршруты автобусов пустили. И после реконструкции Варшавского шоссе мы надеемся, что пустят новые маршруты в область. Намного лучше! Это чувствуется. И всё благодаря мэру. Он очень много делает для города. И Щербинка стала новее. Новая Москва - очень круто звучит. Не как раньше...", - рассказала она.

О жителях Кокошкина можно снимать фильм с элементами триллера. 15 тысяч человек долгие годы называли себя заложниками. Некоторые боялись из дома выходить. Потому как Кокошкино было полностью парализовано транзитными машинами. Отчаявшиеся люди были готовы рыть туннель. Не пришлось. Одна эстакада спасла все поселение. Тут же появились широкие тротуары, на месте старого пустыря возвели амфитеатр. Активизировалась покупка жилья.

Территория гигантская, планы - грандиозные. Люди наконец-то поверили: число школ, эстакад, поликлиник и скверов действительно зависит от решительности. Тех, кто с гордостью говорит: "Это - мой район".

Ольга Стрельцова, Сергей Давидяк, Дмитрий Жучков, "ТВ Центр".