Пенсионерам Подмосковья льготы привязали к возрасту

Губернатор Московской области сообщил, что региональные льготы для пенсионеров отвяжут от этого статуса и привяжут к возрасту. Кроме того, с 1 сентября для них начнет действовать дополнительная льгота на проезд в общественном транспорте Москвы.

Подмосковные льготы, которые сейчас действуют для пенсионеров, отвяжут от этого статуса и привяжут к возрасту. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет "Русская планета".

Льготы, в частности, затрагивают стоимость ЖКУ и телефонии, санаторно-курортное лечение, ежемесячные денежные выплаты и налоги. По словам Воробьева, с 1 сентября введут дополнительную льготу, чтобы поддержать защитить старшее поколение.

Речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте Москвы.