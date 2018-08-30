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Пенсионерам Подмосковья льготы привязали к возрасту

13:06
  • четверг
  • 30 августа 2018

Губернатор Московской области сообщил, что региональные льготы для пенсионеров отвяжут от этого статуса и привяжут к возрасту. Кроме того, с 1 сентября для них начнет действовать дополнительная льгота на проезд в общественном транспорте Москвы.

Подмосковные льготы, которые сейчас действуют для пенсионеров, отвяжут от этого статуса и привяжут к возрасту. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет "Русская планета".

Льготы, в частности, затрагивают стоимость ЖКУ и телефонии, санаторно-курортное лечение, ежемесячные денежные выплаты и налоги. По словам Воробьева, с 1 сентября введут дополнительную льготу, чтобы поддержать защитить старшее поколение.

Речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте Москвы.

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