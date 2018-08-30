Собянин ввел доплату 12,5 тыс. рублей в месяц за классное руководство

Сергей Собянин подписал постановление о денежном вознаграждении за классное руководство. Преподаватели столичных классов будут ежемесячно получать за это надбавку в размере 12,5 тысячи рублей.

Столичные преподаватели будут получать доплату за классное руководство в размере 12,5 тысячи рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания городского открытого педагогического совета, который проходит на ВДНХ, пишет агентство "Москва".

"Ко мне множество раз обращались директора школ, педагоги, они говорили, что все замечательно, но есть такая категория учителей, как классный руководитель. Они испытывают дополнительную нагрузку и не до конца оценены городом и школой, тем не менее, требуют огромного внимания, ответственности", - сказал мэр Москвы.

Он добавил, что в четверг подписал постановление о ежемесячном городском вознаграждении за руководство классом в 25 человек.