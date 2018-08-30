Власти Украины призвали граждан перевезти родственников из России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал совет гражданам у которых есть родственники в России, что им делать, когда транспортное сообщение между странами будет прекращено.

Украинцев призвали перевозить своих родственников из России. Как сообщила "Газета.Ru", с такой инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Главе министерства задали вопрос о последствиях прекращения транспортного сообщения с Россией. В частности, у Омеляна поинтересовались, что делать тем украинцам, у которых есть родственники в соседней стране.

"Пускай привозят на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", - сказал министр.