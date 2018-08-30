ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Украины призвали граждан перевезти родственников из России

13:17
  • четверг
  • 30 августа 2018

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал совет гражданам у которых есть родственники в России, что им делать, когда транспортное сообщение между странами будет прекращено.

Украинцев призвали перевозить своих родственников из России. Как сообщила "Газета.Ru", с такой инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Главе министерства задали вопрос о последствиях прекращения транспортного сообщения с Россией. В частности, у Омеляна поинтересовались, что делать тем украинцам, у которых есть родственники в соседней стране. 

"Пускай привозят на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", - сказал министр. 

Главное сегодня
Граница с Украиной
Граница с Украиной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение