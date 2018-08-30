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Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет

13:16
  • четверг
  • 30 августа 2018

СМИ сообщили о смерти Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет. Информацию о смерти народного артиста подтвердил помощник супруги певца.

Скончался Иосиф Кобзон. О смерти народного артиста СССР сообщил помощник супруги певца, пишет ТАСС. Кобзону было 80 лет 

По ее словам, место и время прощания с Кобзоном станет известно позднее.

В конце июля Иосиф Кобзон был экстренно госпитализирован. Перед этим, в июне, артист попал в онкоцентр. В начале "двухтысячных" годов врачи диагностировали у Иосифа Кобзона рак простаты. За эти годы он перенес несколько операций.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области Украины. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, а в 1973 году — вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Начал творческую карьеру еще в 1959 году. Широкую известность спустя три года Кобзону принесла песня "А у нас во дворе". Основу репертуара составляли патриотические, комсомольские и лирические песни, классические романсы, русские, украинские и еврейские народные песни. Репертуар Иосифа Кобзона насчитывал более 3 тысяч песен.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР. С 1997 года — депутат Государственной думы.

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