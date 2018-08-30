Помнить, ценить и слушать: в России скорбят по Иосифу Кобзону

Голос эпохи и любимый певец нескольких поколений. В четверг умер Иосиф Кобзон. Народному артисту СССР было 80 лет. Соболезнования в связи с его кончиной выразил Владимир Путин. Обладатель длинного списка наград и званий, исполнитель культовых советских песен, которого знала и любила без преувеличения вся страна. Певец, политик, общественный деятель - он продолжал гастролировать и работать в Госдуме, несмотря на тяжелую болезнь.

Своего юбилейного концерта в Кремле Иосиф Кобзон ждал, как ребенок - подарка на день рожденья. Говорил, идёт на рекорд. Никто еще не пел на этой сцене в 80-летнем возрасте. А он смог. В тот день его поздравил президент и многочисленные друзья - актеры, режиссеры, космонавты, политики. Он умел дружить. И просто жить. Открыто и честно. Не завидуя другим и не льстя себе. В своем последнем интервью "ТВ Центру" Иосиф Кобзон щедро делился личным.

"Я не боялся никаких трудностей. Я, например, в еде - не гурман. Люблю национальную еду - борщ и вареники. Люблю отдыхать и петь. Для меня пение - это отдых. Я никогда не завидовал тем, кто лучше меня пел", - рассказал он.

Он пел, сколько себя помнил. Совсем маленьким для солдат во время войны. Те хохотали и ждали очередного выхода. Пел для друзей и гостей. А потом стал не просто любимым исполнителем лучших композиторов, а еще и другом. Мог сделать хитом даже песню о ЛЭПе - линии электропередач. Фраза "его песни пела вся страна" в отношении Кобзона абсолютно верна.

Иосиф Кобзон был неутомим - исколесил весь Советский Союз, все стройки века, самые опасные места в стране и мире. Остров Даманский во время конфликта с Китаем, Афганистан - не одна, 9 поездок. Концерты в зараженном Чернобыле. Без единого средства защиты.

Его умение говорить спасало людям жизнь. Норд-Ост. Иосиф Кобзон стал первым, с кем согласились вести переговоры террористы. Ему удалось вывести троих детей.

Вскоре он узнал от врачей о своем страшном диагнозе - онкология. Поначалу даже лечиться не хотел. А потом начал бороться. Первая операция, вторая. Но ни от депутатской деятельности, ни от концертов и поездок он так и не отказался.

Февраль 2016-го, Сирия. На импровизированной сцене - Кобзон, Терешкова, Халилов. И российские летчики, которым певец тогда пожелал главного - счастья и победы.

"Мне никогда не было страшно. У меня за спиной была страна. У меня за спиной была моя семья. У меня 10 внуков. И я горжусь тем, что им не будет стыдно, если что-то со мной произойдет", - говорил Кобзон.

Он гордился не зря. Теперь нам остается - помнить, ценить и слушать. Удивительный голос сильного человека.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".