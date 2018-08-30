Участники проекта "Общее дело" возрождают храмы Русского Севера

Они бросают всё и едут на другой конец страны ради необычной работы. Участники московского проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" восстанавливают церкви по всей России. Среди них врачи, юристы, физики, которым пришлось овладеть ещё и ремеслом плотников.

Во время работы он ничего вокруг не замечает. Общение с деревом не терпит суеты. Современные инструменты, конечно, используют, но технологии старинные - так деревянные храмы на Руси строили веками.

Уже 12 лет они спасают старинные деревянные храмы в Архангельской области, в Карелии, на Вологодчине. Сначала в путь отправляются так называемые "исследователи" - осматривают церковь на месте, оценивают степень аварийности. Потом уже приезжает основная экспедиция, везут стройматериалы. Места, как правило, труднодоступные. Заброшенные деревни. Жителей вокруг немного. Да и те часто не подозревают, что полуразрушенное строение по соседству когда-то было храмом. Энтузиазм москвичей поначалу воспринимают скептически.

Когда только начинали проект, поняли - настоящих мастеров-плотников очень мало. Нужно учить. Так при Серафимовском храме в Медведкове появилась своя школа плотницого мастерства. Учатся здесь все желающие и совершенно бесплатно. К выпускникам есть, правда, одна просьба - хотя бы раз применить полученные знания на практике - съездить в экспедицию. У Михаила всё так и было - закончил школу плотников, а потом уехал волонтёром в Архангельскую область, возрождать храм Ильи Пророка.

Среди волонтеров - люди самых разных профессий: врачи, физики, искусствоведы, юристы, бухгалтеры. В экспедиции, кстати, в последние годы некоторые отправляются уже семьями. Женщины занимаются кухней, мужчины плотничают. Дети - помогают.

За 12 лет волонтеры обследовали 350 храмов, в 140 провели аварийные работы, законсервировали так, чтобы они могли дождаться серьезной реставрации. Только в этом году состоялось 60 экспедиций. И на следующий сезон уже намечено - не меньше.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".